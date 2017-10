VIDÉO - "Danse avec les stars 8" REPLAY : Tatiana Silva en pleurs en pensant à sa mère

Cette semaine, pour le deuxième prime du concours de danse de TF1, l’enjeu était de taille pour les candidats de "Danse avec les stars 8". La "Personal Story" était en effet l'occasion pour eux de partager leur histoire personnelle à travers une chanson choisie par leurs soins. Pour Tatiana Silva, la miss météo de TF1 et LCI, le choix s'est porté sur "What about us" de Pink . Une danse contemporaine dédiée à sa maman, qu'elle a perdue à l'âge de 16 ans.





École, loyers, factures... Lors des répétitions, Tatiana Silva, en pleurs, raconte avec émotion ce difficile passage de sa vie, où elle a dû s'occuper de tout et laisser "ses sentiments dans une petite bulle très solide" pour être plus forte. "Ça va au delà d'une danse, c'est un combat avec moi-même. À la fin de ce prime, je veux pouvoir prendre Christophe (ndlr : Christophe Licata, son partenaire) dans mes bras et lui dire : merci, tu m’as permis de réparer quelque chose", avait-elle même lancé.