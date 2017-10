VIDÉO - "Danse avec les stars 8" : les 3 conseils indispensables de Shy'm aux candidats pour bien réussir leur saison

Et elle sait de quoi elle parle. Shy'm, qui vient de sortir son nouvel album "Héros", a été la deuxième gagnante du concours de danse de TF1, qu'elle a remporté haut la main avec son partenaire Maxime Dereymez. Elle s'est ensuite glissée dans le fauteuil de juge lors des saisons 3 et 4 aux côtés de Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Marie-Claude Pietragalla. Elle a même remplacé cette dernière l'an dernier le temps d'un prime.