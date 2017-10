Danse avec les stars 8 - Élodie Gossuin : "Je préférerais danser un rap, un rock... mais pas un truc de filles"

LCI : Christian, si vous deviez donner une note à Élodie de 0 à 10 ce serait...

Christian Millette : C’est dur de donner des notes…

Élodie Gossuin : Vas-y, j’achète, donne ta note Jean-Marc…

Christian Millette : Je vais donner un 3 (Elodie se cache la bouche avec la main). Je suis sympathique, ça va ! Je ne t’ai pas donné zéro (il sourit). Si je donne une bonne note tout de suite, ça veut dire qu’il n’y a rien à travailler. Même à moi je ne donnerais pas un 10. Des fois elle me dit : "De quoi j’ai l’air ? Je ne ressemble à rien". Mais tu n’auras jamais l’air stupide. Le but, c’est qu’on ait une superbe image et je ne te mettrai jamais dans une position qui ne te mettra pas en valeur. Au contraire ! On n’a pas énormément de temps au début pour travailler les défauts donc je l’ai testée. Là, je travaille énormément ses qualités pour qu’on voit qu’elle a des bases qui peuvent l’amener à danser. J’ai déjà organisé la première chorégraphie pour mettre en valeur ces points. Je pense que ça pourra faire une belle surprise.

LCI : Élodie, quelle est la danse que vous appréhendez le plus ?

Élodie Gossuin : Déjà, je ne connais pas tous les types de danse et je n’ai pas voulu m’informer plus que ça. Je savais que c’était mon rêve donc j’ai voulu me redonner une petite condition physique. Je savais que j’avais le mental mais je voulais me sentir prête. Je savais au fond de moi - pas parce que je l’ai exigé parce que ce n’est pas du tout le cas - que je serais avec Christian. Je savais que chacun a sa façon de transmettre et d’apprendre et je ne voulais pas partir sur d’autres bases. Autant partir de -36 mais de commencer correctement. Après globalement, tout ce qui est trop sensuel... Je préférerais danser un rap, un rock, un truc rigolo, un contemporain… Mais pas de trucs de filles. Je ne veux pas de trucs de filles.

Christian Millette : Moi j'ai hâte, parce que ça va être un beau challenge.