"Danse avec les stars 8" - Joy Esther : "J'ai des courbatures, je ne vous raconte même pas..."

LCI : Quelle est la danse que vous appréhendez le plus ?

Joy Esther : La samba, c’est hyper rapide. Il m’a montré des pas, je suis incapable aujourd’hui d’en faire un. Peut-être aussi les danses comme le jive, c’est tellement rapide ! Ça va être très dur !

LCI : Anthony, une technique particulière à appliquer pour ceux qui n’ont jamais dansé ?

Anthony Colette : Déjà d’être patient, c’est la meilleure méthode. Il faut expliquer correctement le mouvement et à partir de là, étape par étape, essayer de faire sentir à la personne qu’on a en face comment il faut bouger, par quelle étape passer pour atteindre le résultat voulu.

Joy Esther : Parfois, il a des mots clés qui vont me faire un déclic. Il m’a appris à marcher - parce que oui, on nous apprend à marcher en danse - et je ne comprenais pas parce que pour moi, rien n’était logique. Donc j’essayais, il me disait "non, non, ce n’est pas ça !" Je n’y arrivais pas. Il m’a dit un mot, une phrase (que je ne peux pas dire sinon ça va vous révéler la danse), et tout d’un coup j’ai compris. Alors que j’avais essayé pendant 1h sans y arriver. Ce qu’il m’apprend n’a pas de logique, ça va à l’inverse de ce que mon corps fait naturellement. Et ça fait mal…. J’ai des courbatures, je ne vous raconte même pas. J’ai les jambes et les ischios qui me font mal…