Danse avec les stars 8 - Lenni-Kim : "Je ne serai pas forcément le chouchou, au contraire"

LCI : Il y a déjà de bonnes bases de danse chez Lenni-Kim...

Marie Denigot : Je n’appellerai pas ça des bases (elle rit). La motricité est là. Lenni danse un peu le hip-hop mais il n'a aucune base de latines, aucune base de standard ni de danse à deux, donc de connexion, du fait de faire attention à l’autre. Forcément, il apprend et mémorise vite les pas. Mais après, pour tout ce qui est de la technique et de savoir danser avec une partenaire, ça s’apprend.

LCI : Lenni-Kim, y a-t-il une danse que vous appréhendez en particulier ?

Lenni-Kim : La samba car il paraît que c’est la plus difficile des danses latines. Dans le ballroom, je vous dirais que ce que je redoute le plus c’est le quickstep. C’est hyper rapide à ce qu’il paraît donc j’ai hâte de voir les deux styles (il grimace).

Marie Denigot : Tu as tout compris ! Au niveau des latines, c’est la samba qui est la plus technique et pour le quickstep, il faut s’accrocher.

LCI : Nicolas Archambault, le nouveau membre du jury, est Québécois. Tout comme Jean-Marc Généreux et tout comme vous, Lenni-Kim. Vous êtes également le benjamin de la saison. De quoi être un peu privilégié ?

Lenni-Kim : Oh, non non ! Je ne crois pas. On n’est pas dans le mode "Salut tout le monde, on est au Québec !" On est au niveau professionnel là, il n’y aura aucune place pour le favoritisme. Je ne pense pas que je serai forcément le chouchou. Au contraire, peut-être bien qu’ils vont être plus sévères avec moi parce que les deux sont Québécois.

Marie Denigot : Je pense qu’ils vont en attendre justement beaucoup de toi parce qu’il y a un côté un peu fraternel, patriote. Ils vont vouloir que tu te surpasses toujours de semaine en semaine. Ce n’est pas forcément un avantage.