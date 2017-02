VIDÉO - Danse avec les stars, le grand show : ce 10 qui a fait chavirer Laurent Ournac

Laurent Ournac ne pouvait danser qu'avec elle : Denitsa Ikonomova, la triple gagnante de DALS et sa partenaire lors de la saison 4. Le couple, qui avait fini quart de finaliste, a offert au public et aux téléspectateurs un quickstep de folie sur It's Unusual de Tom Jones. L'occasion pour l'animateur de prouver qu'il n'avait rien perdu de son swing. "Je voudrais faire un bisou à Valérie Damidot, la team dodu que je représente avec fierté", a-t-il lancé à la fin de sa prestation, récoltant les félicitations à distance de son amie. "Bravo mon #teamdodu ! T'as déchiré ! Quickstep au top ! Bravo ma Denitsa, vous êtes des bombes", a tweeté la participante de la saison 7 en convalescence.