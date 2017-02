VIDÉO – Découvrez les premières images de Rihanna dans "Bate’s Motel"

Rihanna se lance dans une nouvelle carrière. La chanteuse, que l'on retrouvera à l'affiche de deux films (Valérian et la Cité des milles planètes, de Luc Besson et Ocean’s Eight) fera également partie du casting de la cinquième et dernière saison de Bate's Motel, la série lancée en 2013 sur la chaîne A&E. Adaptée du mythique film Psychose d'Alfred Hitchcock, la fiction s'intéresse à la jeunesse de Norman Bates et à son étrange relation avec sa mère.