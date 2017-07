VIDÉO - "Demain nous appartient" : Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Alexandre Brasseur… Voici les visages de la saga de l’été de TF1

Très peu d'informations ont encore filtré sur ce programme qui reprend les ingrédients qui ont fait le succès de ses prédécesseurs et du concurrent direct dans le coeur des fameuses ménagères, "Plus belle la vie" (France 3) : affaires de famille, scandales et meurtre qui s'entremêlent sous le soleil du sud de la France. C'est la ville de Sète qui a été choisie comme décor de ce feuilleton aux visages bien connus des téléspectateurs. Ingrid Chauvin ("Femmes de loi", "Dolmen", "Les Toqués"), Lorie Pester (la chanteuse qui retrouve ici son nom de famille) ou encore Charlotte Valandrey donnent la réplique à l'ancien commissaire de Julie Lescaut Patrick Rocca et à la finaliste de "The Voice Kids 3" Lou Jean.