VIDEO – "Dix pour cent" sur France 2 : Thomas Thévenoud aurait proposé ses services à Dominique Besnehard

C’est la série française du moment. France 2 donne ce soir le coup d’envoi de la deuxième saison de "Dix pour cent", satire mordante du monde du showbiz français, et des agents de stars en particulier. L’occasion pour le producteur Dominique Besnehard, son co-créateur, de faire quelques confidences au micro du journaliste Thomas Sotto, ce mercredi, dans la matinale de nos confrères d’Europe 1.





Alors que la station venait de diffuser un sujet sur la comparution, aujourd’hui, de l’ancien secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud, devant le tribunal correctionnel de Paris, celui qui exerça lui-même le métier d’agent de longues années a fait une étonnante révélation : "L’autre fois, j’étais dans un restaurant avec Françoise Fabian et il s’est approché de moi, m’a donné sa carte et m’a dit : ‘Vous savez, un jour j’aimerai bien être dans Dix pour cent, être acteur’. Moi je n’ai rien répondu mais Françoise Fabian lui a dit : ‘payez déjà vos impôts et après on verra."