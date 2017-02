VIDEO - Elsa Fayer : l’animatrice de "C’est le bouquet" répond aux attaques des chroniqueurs de TPMP

Elsa Fayer est radieuse. L’animatrice savoure le démarrage de "C’est le bouquet", un concours de fleuristes qui a attiré respectivement 1 million et 1,2 millions de téléspectateurs pour ses deux premiers numéros, à 16h et 17h samedi dernier sur TF1. "On a envie que les gens en fin d’après-midi passent un beau moment, coloré, parfumé devant leur poste de télé", a expliqué à Christophe Moulin la jeune femme sur le plateau de "La Médiasphère", ce mercredi sur LCI.





L’occasion de l’interroger sur les critiques, assez dure et unanimes des chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" sur C8. Pour Benjamin Castaldi, c’était "esthétique et joli à regarder mais on s’ennuie à mourir" tandis que Gilles Verdez, en grande forme s’emportait : "On a porté outrage à la profession de fleuristes, mais comment TF1 ose mettre ça à l’antenne ?". Pas de quoi impressionner Elsa Fayer.