EN DIRECT - The Voice 6 : Aurelle réussit à faire danser Florent Pagny !

Ce samedi à partir de 20 h 55 sur TF1, a lieu le quatrième prime de The Voice 6 avec une nouvelle session d'auditions à l'aveugle. Pour l'heure, Florent Pagny compte six talents dans son équipe avec Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalie et Bulle quand Mika a enrôlé Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Melinand, Incantésimu et Imane.





Dans le même temps, M. Pokora a déjà huit talents parmi lesquels Lisandro Cuxi, Ophée ou encore Angelo Powers. Enfin, le dernier membre du jury, Zazie, est également entourée de huit talents dont font partie Will Barber, Julia Paul ou encore Audrey.