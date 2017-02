VIDEO – Frédéric Bouraly : non, il n’est pas que José dans "Scènes de ménage"

Acteur, metteur en scène et scénariste… Frédéric Bouraly sait tout faire. Deuis 2009, il est l’interprète de José dans "Scènes de ménage", la fiction humoristique qui cartonne en access, mais aussi en prime sur M6. "Personne n’aurait pu imaginer un succès aussi extraordinaire. Et surtout un succès qui ne baisse pas", a confié l’intéressé à Adrien Borne, ce lundi matin dans "La Médiasphère", sur LCI. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas sa petite explication : "D’abord, c’est drôle. Ensuite c’est très lié au quotidien. Les gens se reconnaissent. Et puis écriture, lumière, son, décors… L’équipe est très exigeante. En permanence. Vous savez, il y a 20 auteurs derrière, et ce sont des tueurs !".