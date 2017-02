"Game of Thrones" : l’acteur Neil Fingleton, alias "Mag le Puissant", est mort à l’âge de 36 ans

Fingleton s’était reconverti avec succès dans le cinéma, puisqu’il est apparu dans de grosses productions comme Doctor Who, Jupiter Ascending, Avengers : Age of Ultron, 47 Ronin et X-Men : First Class. Il vivait très bien avec son grand gabarit, comme il l'a expliqué au Chronicle Live : "Je provoque un peu de mouvement où que j’aille, avec tous ces gens qui sortent leur appareil photo, mais ça ne m’ennuie pas. Je n’ai jamais été gêné par ma taille et je l’aime bien, en fait. C’est assez unique et original. J’ai un bon groupe d’amis et je viens d’une bonne famille, dont être grand n’a jamais été un souci. Je n’ai jamais été imbu de moi-même."





Depuis l'annonce de sa disparation, les messages d'hommages de fans se sont multipliés sur les réseaux sociaux.