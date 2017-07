VIDÉO - "Game of Thrones" : la série résumée en 12 minutes pour les fans qui ne se souviennent plus de rien, avant la saison 7

Daenerys, Jon Snow, Tyrion Lannister et Sansa Stark reviennent ce dimanche 16 juillet aux Etats-Unis (et en simultané en France sur OCS) pour la saison 7 de Game of Thrones, prêts au combat. Accompagnés des 400 autres personnages de la série. Vous ne vous rappelez plus des alliances ? des antagonismes ? De qui est mort et qui est encore en vie ? Et surtout, comment se termine la saison 6 ? GamesRadar est là pour vous.





Le site américain a pensé aux fans et a compilé les six premières saisons dans une vidéo de 12 minutes. Le résumé revient, personnage par personnage, saison par saison, sur les événements les plus importants de la série, afin de lancer le premier épisode de la saison 7 avec toutes les informations en tête. Il va cependant falloir repasser par le traumatisme de certaines morts : Ned Stark, Oberyn Martell, Hodor (Pourquoi GamesRadar, pourquoi ? C'est encore trop frais). Mais également la résurrection de Jon Snow.