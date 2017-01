VIDEO - Golden Showers : Donald Trump n'a pas vraiment aimé l’imitation d’Alec Baldwin dans le SNL

S'il règle régulièrement ses comptes avec les médias sur Twitter, du New York Times à CNN en passant par Buzzfeed, Donald Trump n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de commenter l'actualité de la télé. Début janvier, il s'était gaussé de la baisse d'audience de "The Celebrity Apprentic", l'émission qu'il présentait avec de se lancer dans la course à la Maison Blanche. Et qui est désormais présentée par Arnold Schwarzenegger.





"Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été 'submergé' (ou détruit) en comparaison de la machine à audimat, DJT", balançait-il dans un tweet, oubliant peut-être qu'il reste producteur exécutif du programme. Et crédité chaque semaine au générique d'une émission diffusée sur... NBC.