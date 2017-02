VIDEO - Iris Mittenaere, l'interview : "Miss Univers, c'est une nouvelle vie qui commence!"

C’est depuis New York, où elle s’est installée au lendemain de sa victoire lors du concours de Miss Univers, que la Française Iris Mittenaere a répondu aux questions de "La Médiasphère", l'émission médias de LCI. L'ex-Miss France réside désormais dans un appartement à deux pas de Central Park, "en colocation avec Miss USA (...) C’est une nouvelle vie", reconnait la jeune femme, qui n’était jamais allée à New York auparavant. Et qui depuis enchaîne les interviews, dans un Anglais presque "fluent", même si elle doit encore chercher ses mots lorsqu’elle parle de ses études de chirurgie dentaire, qu'elle compte reprendre dans un an.





De son élection à Manille, la Nordiste garde un souvenir émerveillée. "Durant le stage à Manille, j’appelais régulièrement Sylvie (Tellier, la patronne du comité Miss France –ndlr) et mes coaches à Paris et je leur disais ‘je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais entrer dans le top 13' (...) "Je n’ai jamais ressenti que j’allais gagner", assure-t-elle. "Quand je me suis retrouvée dans le top 3, je me suis dit qu’est-ce qui est en train de se passer ? C’est complètement dingue ! Je pensais que ce serait Miss Haïti, qui était l’une de mes meilleures amies. Mais non, c’était moi !".