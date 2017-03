VIDÉO - "Je ne suis pas venue ici pour souffrir" : une candidate de "C'est mon choix" devient la star de Twitter

Promis juré, ce n’est pas une actrice. Le 6 mars dernier, Meryem, 24 ans, hôtesse d’accueil à Lyon, participait à "C’est mon choix", l’émission présentée par Evelyne Thomas sur Chérie 25. Venue raconter sa phobie des cafards, la jeune femme va se mettre à paniquer lorsque l’animatrice lui suggère d’affronter sa peur en direct. "Non, non, je vous jure que je peux pas, s’emporte-t-elle. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ?"





A l’image des gros yeux de Jean-Luc Mélenchon sur Europe 1, devenus l’un des GIF les plus populaires du moment, la séquence, franchement hilarante, tourne en boucle depuis quelques jours sur Twitter afin d’illustrer les discussions les plus diverses et variées. Vie sentimentale, politique, foot, séries télé… Ca fonctionne avec tout !