VIDEO – Jeanne Mas sur la piste de "Danse avec les stars" sur TF1 ? Elle a dit non…

Vous ne la verrez pas fouler le parquet de "Danse avec les stars" à la rentrée prochaine. Invitée de Jade et Eric Dussart sur RTL dans l’émission "On refait la télé", qui sera diffusée ce dimanche à 13h30 Jeanne Mas révèle qu’elle a refusé la proposition des producteurs de l’émission qui cartonne sur TF1.





"J’ai dit non. Je veux bien être dans le jury pour donner des bons points", explique la chanteuse révélée par le tube "En rouge et noir", dans les années 1980. "Mais je ne suis pas danseuse professionnelle et moi je n’aime pas la compétition. Je ne me vois pas dedans. J’adorais la version américaine, je voulais le faire (…) Il y a quelque chose qui me bloque mais je ne sais pas quoi."