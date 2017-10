VIDÉO - Jeannette Bougrab se fait "pourrir la figure" par Bourdin et lui répond sur LCI

"On arrive à 8 heures moins 20, on nous fait attendre, on nous dit que ce n’est pas possible", poursuit-elle. "On ne nous donne pas un verre d’eau, je dois signer une décharge quand je rentre dans le studio de BFMTV parce que j’ai ma fille avec moi et que c’est un objet. Et ensuite, je me suis fait pourrir à l’antenne par M. Bourdin alors que j’étais dans les locaux". Le journaliste était-il au moins au courant ?





Jeannette Bougrab révèle ensuite être tombée sur son ex-collègue Bernard Accoyer : "Il me dit : 'Bah Jeannette je vais te raccompagner chez toi'. Donc je me suis fait raccompagner par l’ancien président de l’Assemblée nationale, ma fille s’est fait réveiller à 6h du matin et je viens de me faire pourrir la figure par Bourdin toute la matinée en disant que plus jamais il ne m’inviterait (…) Alors merci aux internautes de m’apporter leur soutien, parce que là je me fais pourrir sur les ondes."