VIDÉO - Koh Lanta : voici l'une des plus belles chutes de l'histoire de l'émission

Les téléspectateurs se souviendront sans aucun doute de cette épreuve d'immunité de Koh Lanta. Dans l'émission diffusée ce vendredi sur TF1, les trois équipes se sont jetées à l'eau pour tenter d'échapper au conseil. Leur mission ? Nager jusqu'aux plateformes et casser le plus rapidement possible les sept pots en terre suspendus au-dessus de la mer.





Pour cela, les aventuriers devaient s'élancer en l'air pour atteindre les poteries. Sauf que voilà, l'une des candidates de l'équipe des jaunes, Félicie, a raté la cible... de loin. En effet, à la moitié de l'épreuve, la jeune femme de 27 ans a sauté (séquence disponible à 7:10 minutes dans la vidéo ci-dessus) dans le vide, offrant l'un des pires sauts de l'histoire de Koh Lanta !