VIDEO – L’humour de Yann Moix dans "On n'est pas couché" ? Vianney n'est franchement pas client...

Invité de Jade et Eric Dussart ce week-end dans "On refait la télé", sur RTL, Vianney revient sur ce face-à-face pas franchement agréable. "A une époque c’était à la mode de taper sur Zaz. Si maintenant c’est à la mode de taper sur Christophe Maé, il faut changer d’époque. C’est débile, franchement. Je ne le défends pas aveuglement : c’est un grand artiste. Zaz est une immense chanteuse, elle est connue dans le monde entier et il y a toujours des intellectuels pour taper dessus parce que ça marche. Parce les gens normaux aiment ça. Et moi j’aime ça (...) Et puis c’est plus facile que de taper sur un rappeur."





Reste que l’expérience n’empêchera pas au chanteur de revenir : "Je suis fidèle. Laurent Ruquier est avec moi depuis le début et lorsqu’il m’invite, je réponds présent. Même si c’est vrai que là il a les deux chroniqueurs qui me parlent le moins dans tout le panel qu’il a eu sur les émissions précédentes. (…) Bizarrement Yann Moix je trouve qu’il écrit super… mais des réflexions comme ça c’est dommage. Ce n’est pas de son niveau. Et Vanessa (Burggraf – ndlr) j’avoue que je ne la connaissais pas avant."