VIDEO - Le CSA recommande de ne pas exposer les enfants à la télé avant l’âge de 3 ans

Si elle paraît radicale, la préconisation du CSA s’appuie en effet sur des études, de plus en plus nombreuses, sur l’impact du tube cathodique sur le développement intellectuel de nos bambins. Le magazine Psychologies cite une enquête néo-zélandaise, portant sur un millier d’individus nés en 1972 et 1973, suivis pendant 30 ans. Elle démontre que plus ils avaient abusé de la télé pendant leur enfance, moins leur niveau d’études était élevé.





Mais aussi que l’excès de stimulation audiovisuelle pourrait provoquer un déficit de l’attention, voire de l’hyperactivité. Un rapport de l’Académie des Sciences, datant de 2013, faisait toutefois la distinction entre les différents types d’écran. Regarder une vidéo, à la télévision ou une sur une tablette, n’entrainerait ainsi pas les mêmes interactions que jouer à un jeu sur smartphone.