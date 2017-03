VIDÉO - Le stagiaire de TPMP balance sur Matthieu Delormeau : "En un an et demi, il ne m'a jamais dit bonjour"

Cyril Hanouna ne sait plus quoi trouver pour faire le buzz. Après avoir utilisé ses chroniqueurs pour toutes sortes de défis, il a décidé de faire appel, mercredi 15 mars, à l'un de ses stagiaires, Théo. Biberonné à l'émission depuis un an et demi, il en connaît toutes les règles. Et notamment celle de ne pas avoir froid aux yeux.





Alors quand Cyril Hanouna lui a demandé de dire ce qu'il pensait des animateurs présents sur le plateau, le jeune homme de vingt ans s'est lâché. Et c'est Matthieu Delormeau qui en a fait les frais : "C'est simple, en un an et demi, il ne m'a jamais dit bonjour", a-t-il expliqué.





Pire, il se serait montré odieux la seule fois où ils ont travaillé ensemble pour préparer une séquence de l'émission. "Je suis arrivé en salle de montage, il m'a regardé de haut en bas et il m'a dit : 'Euh, je suis désolé ça fait vingt ans que je fais de la télé, c'est pas un gosse de 14 ans qui va m'apprendre mon métier'", se souvient Théo.





Face à ces révélations, Matthieu Delormeau n'a pas nié mais il a quand même tenté de se défendre : "C'était une vanne au second degré", a-t-il rétorqué. Un argu­ment qui n’a pas vrai­ment fait mouche auprès de ses collègues et de l'assistance.