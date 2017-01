VIDEO - "Les 12 coups de midi" : entre Christian et Jean-Luc Reichmann, c’est loin d’être terminé…

Rappelons que Christian a remporté la bagatelle de 809 392 euros ! L’intéressé, désormais, se verrait bien participer à d’autres émissions. Et pas forcément en tant que candidat. "Pourquoi pas être dans la rédaction de questions, la sélection de candidats ou la co-animation avec mon complice Jean-Luc ?", suggère l’intéressé. "J’ai envie de partager tout ce que j’ai reçu, aussi. Et croyez-moi, j’ai reçu beaucoup de marque d’affection, de la part de professionnels que des quidams dans la rue qui m’ont beaucoup soutenu pendant ces six mois et demi."





"Il est devenu une référence en matière de jeu. Grâce à lui, on se dit aussi ‘c’est possible, pourquoi moi je n’y arriverai pas", observe Jean-Luc Reichmann. "On connaît son parcours, ses difficultés matérielles à venir jusqu’à l’émission. Et désormais il a des étoiles plein les yeux." Christian, qui a prévu de partir bientôt en voyage au Japon, et de faire ses plaisirs à sa famille grâce à ses gains, voudrait désormais créer une structure de soutien scolaire par le biais du jeu, "afin de palier le désintérêt de certains enfants et leur redonner le goût des études." Une belle personne, effectivement.