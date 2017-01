VIDEO - "Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire" : découvrez les coulisses de la nouvelle série Netflix

Pauvres orphelins Baudelaire : Klaus, Violette et et Sunny enchaînent les mésaventures depuis l'annonce de la mort de leurs parents, et leur arrivée chez l'étrange et terrifiant Comte Olaf. Au cours des huit épisodes de la première saison des "Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire", diffusée sur Netflix depuis le vendredi 13 janvier - et ce n'est pas un hasard - les trois enfants ne cessent d'échapper aux plans les plus machiavéliques de leur nouveau tuteur.