VIDEO - Liane Foly défend Les Enfoirés sur RTL : "Nous sommes des bonnes âmes bienveillantes"

"Nous les artistes, on lâche tout pour cette cause, on prend 15 jours de nos vies chaque année", poursuit la chanteuse, balayant les rumeurs au sujet de clans au sein de la troupe. "Pour ces concerts-là, nous sommes tous bénévoles. Quand on parle d’hôtel de luxe, ça n’existe pas. Nous sommes des bonnes âmes bienveillantes, on se sent utiles."





S’il y a des récalcitrants parmi les artistes, ils ne sont pas au sein de la troupe : "Il y a aussi des gens qu’on appelle et qui refusent. Ca arrive tout le temps. Parce qu’ils choisissent d’autres causes, parce qu’ils n’ont pas envie de se déguiser, parce qu’ils n’ont pas envie d’être dans la même loge, de vivre en communauté pendant 10 jours (…) Il y a des gens qui ne sont pas humainement capables de supporter tout ça."