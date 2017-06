VIDEO - Loana humiliée par la pub Gifi, jugée sexiste et grossophobe ? Benjamin Castaldi et l'ex-Lofteuse se défendent

Aurait-elle été abusée par la production ? "C'est assez injuste pour Loana, on l'a fait ensemble, d'un commun accord", a déclaré ce jeudi matin Benjamin Castaldi à nos confrères de France Info. "On ne l'a pas piégée, on a écrit, répété la publicité ensemble", poursuit l'animateur, qui visiblement ne s'attendait pas à un tel bad buzz.





"C'est du second degré, c'est pour faire une blague, un clin d’œil, c'était vraiment très bon enfant", plaide-t-il. "Ce n'est même pas une histoire d'argent, ça reste une publicité Facebook. Et puis Loana va mieux, c'était aussi une manière de le montrer, et là, avec cette polémique, on la casse." Loana n'a en tout cas pas l'air de lui en vouloir puisqu'ils s'affichent tous les deux sur son compte Instagram...





C'est sur ce même compte qu'elle a réagi, ce jeudi, à l'affaire : "Je déplore toutes ces polémiques autour du clip publicitaire que j'ai fait avec Benjamin et la ravissante Kelly.. Il n'est en rien ni sexiste, ni "grossophobe". Je ne porte en rien à l'atteinte de la femme et encore moins des personnes rondes... Juste un peu d'humour et de l'autodérision", estime-t-elle.