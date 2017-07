VIDÉO - Qui est Lou Jean, la finaliste de "The Voice Kids" qui joue dans "Demain nous appartient" sur TF1 ?

Dès cet âge, comme l’explique le journal régional, Lou, prend des cours de chant et remporte très vite des concours régionaux. Outre "The Voice Kids", Lou a très vite charmé les internautes en postant des vidéos d’elle en train de chanter. Sur son compte YouTube "Lou qui chante", désormais privé et ayant laissé place à son compte à son compte officiel "Lou Musique Officiel", elle a notamment interprété "A fleur de toi" de Vitaa, ou encore "All I Ask" d’Adèle, qu’elle avait dédiée à sa sœur Manon.





Son talent n’a d’ailleurs pas échappé à Rachid Ferrache, acteur, compositeur, chanteur et coach vocal pour "Nouvelle Star" par le passé. Ce dernier l’a d’ailleurs fait monter sur scène au Palais des Festivals et des Congrès à Cannes, dans son spectacle "Génération Moonwalk" en août 2016.