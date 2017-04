VIDÉO - Mais à quoi va ressembler le très attendu remake de Dirty Dancing ?

Rassurez-vous, on attendra tout de même d'avoir vu le téléfilm - diffusé aux Etats-Unis le 24 mai prochain - avant de livrer notre verdict. La chaîne verrouille d'ailleurs sa communication autour de l'évènement dont aucune bande-annonce n'a pour l'instant filtré. Après une première affiche il y a un mois, dévoilant les looks des nouveaux Bébé (Abigail Breslin, la petite héroïne du film Little Miss Sunshine) et Colt Prattes (qui s'est notamment fait un nom en figurant dans le clip Try de Pink), voici qu'ont été postés sur les réseaux sociaux des clichés du tournage.