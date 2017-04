VIDÉO – Marine Le Pen et le Vel’ d’Hiv : nouveau clash entre Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix sur France 5

C’est le début d’une belle histoire… de clashes. Le 6 mars dernier, le ton montait entre Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix sur le plateau de "C à vous", le talk quotidien de France 5. Alors que le n°2 du Front National laissait entendre que les fiches de la journaliste étaient mal préparées, celle-ci reprochait à son invité son manque d’élégance. "Vous vous trouvez élégante madame ? Vous êtes d’une arrogance permanente", lâchait Florian Philippot. "Vous me regardez avec un mépris terrible. Ne dites pas que vous êtes élégante."





Campagne officielle oblige, ces deux-là avaient de nouveau rendez-vous mardi soir sur le même plateau. Et comme on s’y attendait, l’échange a de nouveau été "électrique". Interrogé sur les propos de Marine Le Pen, qui jugeait dimanche sur RTL que la France n’était pas responsable de la rafle de 13 000 juifs au Vel’ d’Hiv, en juillet 1942, son fidèle lieutenant s’est de nouveau emporté.