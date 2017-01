Matthieu Delormeau avoue avoir giflé une femme et choque les chroniqueurs de TPMP

Face aux réactions outrées de ses camarades de jeu, Matthieu Delormeau raconte la scène en intégralité : "Elle m'a dépassé dans la queue (...) Elle passe devant moi, je lui dis : 'Madame, je pense que vous m'avez dépassé, est-ce que vous pourriez repasser derrière ?' Elle se retourne et me dit : 'Va te faire foutre, pauvre con !' (...) Je réitère ma demande et je menace, elle ne repasse pas derrière, bah la sanction est tombée (...) Je l'ai pas frappée (...) je l'ai bousculée pour la remettre à sa place. J'aurais fait la même chose avec un garçon !"





Choqué par cette histoire, Cyril Hanouna a immédiatement demandé à son chroniqueur de présenter ses excuses.