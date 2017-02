VIDEO – Maya Lauqué et Thomas Isle : le duo de "La Quotidienne" de France 5 savoure son succès

Avec sa bande de chroniqueurs, le duo a réussi à imposer un rendez-vous chaleureux, dans le décor d’un appartement qui tranche avec les autres programmes à l’antenne sur cette tranche. "On est dans une petite bulle. Les invités nous disent souvent qu'ils ont l'impression de partager un moment en famille", raconte Maya Lauqué. L’usure ? Très peu pour eux. "On arrive facilement à se renouveler parce qu’on échange avec nos proches, avec les téléspectateurs aussi à travers les réseaux sociaux", insiste la jeune maman. "Impossible de se lasser."





Succès oblige, on imagine les deux complices très convoités. Et l’un comme l’autre ne dirait pas non à une nouvelle expérience, en parallèle de "La Quotidienne". "Faire de la radio, j’aimerais bien", avoue Thomas Isle. Pourquoi pas sur la politique puisque j’en suis un grand fan". Et Maya Lauqué ? "Je viens d’une chaîne info – iTELE, ndlr) et j’adorerais animer des débats d’actu." Les patrons de chaîne sont prévenus !