VIDEO - Melissa Benoist : star engagée, la Supergirl de TF1 n’a pas peur de Donald Trump

Une séquence qui a fait le tour du monde et à laquelle la star de Supergirl a réagi avec humour lors de la Women’s March. Vêtue d’un sweatshirt sur lequel était inscrit "Feminist", Melissa Benoist tenait une pancarte au message choc : "Hey Donald, Don’t try to grab my pussy – it’s made of steel (Hey Donald, n’essaie pas d’attraper ma chatte, elle est en acier – ndlr). Une allusion à son personnage de superhéroïne qui a ravi les internautes : la photo, postée sur Instagram, a été "likée" plus de 380.000 fois.