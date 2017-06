VIDÉO - Découvrez le classement des animateurs préférés des Français

Michel Cymes, Stéphane Plaza, Nagui... Sur le petit écran, les hommes règnent en maître. Comme chaque semestre, TV Magazine révèle grâce à un sondage effectué par Opinionway les animateurs préférés des Français. Pour la quatrième fois consécutive, le médecin de France 5 et partenaire de Marina Carrère d'Encausse dans "Le Magazine de la Santé" est en tête du classement (32.90%), même s'il est suivi de peu par le champion toute catégorie de l'immobilier sur M6, Stéphane Plaza (29.80%).





L'animateur de "Recherche appartement ou maison" détrône Nagui de la seconde place et se place premier chez les femmes, mais aussi chez les jeunes. Une popularité qui amuse le présentateur : "Ça me fait très plaisir que les femmes aient enfin retrouvé leurs lunettes et m’aient élu numéro un. En fait, si elles m’ont choisi, c’est parce que je peux les emmener voyager partout, car je m’y connais bien en logement". "Dans mon émission, on apprend des choses, on rigole aussi, et surtout je n’hésite pas à me donner entièrement, sans fard. La transparence et la sincérité touchent le public", a-t-il estimé dans Le Figaro.