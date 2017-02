VIDEO - Michel Denisot, Omar Sy, Yann Barthès... Il était une fois "Le Grand Journal"

"Le Grand Journal" a pourtant connu des heures de gloire, à travers des programmes et des personnalités qui auront marqué les mémoires. Parmi ces créations des beaux jours de Canal+, on se souviendra du SAV d’Omar et Fred, de miss Météo frappadingues devenues actrices (Louise Bourgoin, Charlotte Le Bon) et de pastilles comme La Minute blonde ou Bref. Sans oublier "Le Petit Journal", au départ simple chronique de Yann Barthès, qui a fini par devenir une émission en propre.





Côté présentation, "Le Grand Journal" a été successivement présenté par Michel Denisot, Daphné Burki, Antoine de Caunes, Maïtena Biraben et Victor Robert pour sa treizième – et dernière – saison.