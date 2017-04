"The Island" sur M6 - Mike Horn : "Même cul nu, tu peux y aller et rester en vie"

On serait tenté de penser qu’on part chaque matin à l’aventure en prenant les transports en commun à l’heure de pointe. Une idée qui nous fait bien vite sentir bête en présence de Mike Horn. Le Suisse, qui a emmené Matt Pokora « A l’état sauvage » en février sur M6, a un sacré CV. Surnommé le plus grand explorateur de l’ère moderne, il a repris son rôle de conseiller pour les candidats de « The Island », qui revient ce lundi soir, toujours sur M6. Pour cette troisième saison, quatre groupes de naufragés – 11 femmes et 11 hommes – devront survivre sur une île déserte et retrouver, par eux-mêmes, la civilisation. Sa poignée de main est aussi ferme que son discours est doux et... apaisant.