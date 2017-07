VIDÉO - Natacha Polony sur LCI, Bruce Toussaint sur France Info... : le mercato des médias

Après 32 ans de bons et loyaux services de "TéléMatin" sur France 2, William Leymergie s’offre un nouveau défi et devrait rebondir sur C8 sur le case de la mi-journée occupée jusqu'ici par "La Nouvelle Edition" de Daphné Bürki. Il sera remplacé par Laurent Bignolas, la saison dernière aux commandes de l'édition matinale de France Info. C'est Samuel Etienne qui succède à ce dernier. Daphné Bürki rejoint elleFrance 2 pour présenter une émission l’après-midi. Tout comme Faustine Bollaert qui dit bye bye au "Meilleur Pâtissier" de M6. Aux commandes de "C à vous" sur France 5 depuis 2014, Anne-Sophie Lapix va remplacer David Pujadas à la présentation du 20h de France 2 en semaine. De son côté Léa Salamé présentera seule "L'Emission Politique". Chroniqueuse et joker de Anne-Sophie Lapix dans" C à vous" depuis 2014, Anne-Elisabeth Lemoine lui succèdera à la rentrée à la présentation du talk-show de France 5. Si bien que celle-ci cède les commandes de "C l'hebdo" le samedi à Ali Baddou.