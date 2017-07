VIDEO - Ninja Warriors : Thomas rate les 100.000 euros à dix secondes près

Il ne manquait que quelques secondes pour atteindre le graal. Thomas Ballet, dernier candidat en lice dans l'émission Ninja Warriors a échoué d'un cheveu lors de la dernière épreuve du parcours infernal diffusée vendredi soir sur TF1.

Devant plus de 4,7 millions de téléspectateurs et 27,4% du public, Thomas a vaincu toutes les épreuves. Jusqu'à la Tour des Héros. L'athlète de 27 ans avait 30 secondes pour gravir une corde de 23 mètres de haut. Mais lorsque le gong final a retenti le candidat avait encore 3 mètres à parcourir. Trop court. Trop juste. Les 100.000 euros lui échappent d'un rien.





"C'était hyper dur de se retrouver à taper sur le buzzer et de cromprendre que c'était trop tard", a réagi l'intéressé dans les colonnes du Parisien. Désormais conseiller en management, l'athlète analyse sèchement son échec : "Ce qui me dégoûte, ce n'est pas de perdre, c'est ce que ça traduit de ma personnalité. Cet échec a révélé ce que je savais déjà : j'ai de grandes capacités physisques et mentales mais surtout un gros point faible, aller au bout des choses."