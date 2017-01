VIDÉO - "ONPC" : le député Jean Lassalle doute que Bachar el-Assad ait bombardé son peuple et crée un malaise

L’ambiance était tendue sur le plateau d’"On n’est pas couché", ce samedi soir. Dans un premier temps, le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, invité par France 2, s’est accroché avec Laurent Ruquier. L’animateur a en effet reproché au parlementaire de répéter "toutes les 10 minutes qu’on ne [l]’invitait pas assez souvent [dans les médias]" au lieu de profiter de ce précieux temps de parole.





Par la suite, Jean Lassalle a laissé certains téléspectateurs et twittos cois après avoir narré sa rencontre avec Bachar el-Assad, à grands renforts d’hésitations et de marmonnements. Le 8 janvier dernier, lui et deux autres députés français LR, Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq, ont en effet rencontré le président syrien.