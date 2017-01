VIDEO - Ophélie Meunier dans "La Médiasphère" : "Je ne peux pas être plus comblée"

C'était l'un des transferts les plus commenté de la saison dernière. Révélée par "Le Petit Journal" de Canal+, où elle animait l'an dernier "Le Tube", Ophélie Meunier fait partie de l'équipe de M6 depuis la rentrée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est bien acclimatée à sa nouvelle maison, certains comparant sa démarche à celle de Bernard de la Villardière : " Ça m'amuse beaucoup parce que j'aime beaucoup Bernard. Je me dis que j'ai très vitre intégré la famille M6. Alors tant mieux !", s'est amusée Ophélie Meunier.