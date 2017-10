VIDÉO - Polémique ONPC : Léa Salamé défend Christine Angot, "une femme qui a des choses à dire"

La séquence n’en finit plus de faire parler. Le clash violent entre l'ancienne élue écologiste Sandrine Rousseau et l’écrivaine Christine Angot, samedi 30 septembre sur le plateau de l'émission "On n’est pas couché", a choqué de nombreux téléspectateurs de France 2. Un millier d’entre eux ont donc saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), tout comme Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes.





L’attitude de Christine Angot à l’égard de l’invitée de Laurent Ruquier, venu défendre Parler, le livre évoquant son agression sexuelle, a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Léa Salamé a tenu à y apporter un bémol, alors qu'elle était l'invitée ce lundi soir de "Quotidien", l’émission de Yann Barthès de TMC.