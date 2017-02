VIDÉO – Présidentielle : les trolls pro-Trump vont-ils faire élire Marine Le Pen ?

"The Great Liberation of France". Non, ce n’est pas le titre d’un prochain blockbuster hollywoodien mais d’un groupe de discussion animé par des supporters de Donald Trump sur la plateforme Discord. A leur tête, un certain trumpwin2016, bien décidé à porter Marine Le Pen jusqu’à la victoire en mai prochain. Sa technique ? Inonder les réseaux sociaux français de messages de soutien à la candidate du Front National. Et c'est le site Buzzfeed qui a mené l'enquête.