VIDÉO - "Prison Break" : Dominic Purcell promet une saison 5 "aussi unique que la première" et "pleine d'action"

Grâce aux informations de T-Bag (Robert Knepper), Lincoln va se rendre au Moyen-Orient pour sauver son frère et l'éloigner des griffes de l'État Islamique. Dominic Purcell était de passage à Paris l'automne dernier au Comic Con de Paris, l'occasion pour LCI de le rencontrer et d'évoquer ce qui attend les fans lors des neufs nouveaux épisodes. "Elle est aussi unique que la saison 1 je dirais, mais les thèmes sont complètement différents. Nous traitons cette fois-ci du terrorisme et du Moyen-Orient".





L'acteur nous promet "beaucoup d'action" et des personnages assez différents de ce qu'on a pu voir lors des quatre premières saisons : "On revient sept ans plus tard, donc en tant qu'acteurs et humains nous avons vieilli et nous apportons des choses différentes à ces personnages. Mais Lincoln a encore beaucoup de problèmes, c'est toujours une âme torturée. Ses fréquentations ne l'aident pas et la vie n'a jamais été tendre avec lui".