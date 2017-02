VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Cagole Forever" ce soir sur Canal +

1 Parce que c’est un docu plein d’humour… et d’esprit

Canal + diffuse ce soir "Cagole Forever", un excellent documentaire qui se joue du célèbre cliché sur les filles du Sud, et les Marseillaises en particulier. Trop blondes ou trop brunes, jupes moulantes sur jambes bronzées, décolleté plongeant et talons vertigineux… Le réalisateur Sébastien Haddoux nous embarque sur la Canebière pour une étude sociologique et culturelle bien moins superficielle qu’on ne pourrait le croire…