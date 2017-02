VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Colombiana" ave Zoe Saldana ce soir sur TMC

Vous aimez les films avec des flingues, des cascades, des explosions à gogo et des jolies filles ? Diffusé ce jeudi sur NT1, "Colombiana" est fait pour vous ! Ce plaisir coupable signé Olivier Mégaton, le réalisateur de Taken 2 et 3 raconte les aventures de Cataleya, une jeune colombienne qui trouve refuge à Chicago après le meurtre de ses parents par le cartel de la drogue. Devenue adulte – et tueuse à gages – elle est bien décidée à se venger.

2 Parce que Luc Besson est aux manettes

On aime ou on déteste, mais Luc Besson a un incontestable savoir-faire en matière de film d’action. Producteur mais aussi scénariste de "Colombiana", il offre ici un concentré de ses propres succès. On pense à Nikita pour l’héroïne sexy un brin kamikaze, à Léon aussi pour certaines séquences de fusillades particulièrement impressionnantes. Côté dialogues, on repassera. Mais ce n’est tout à fait le but recherché…