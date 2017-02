VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Encore heureux" avec Edouard Baer et Sandrine Kiberlain ce soir sur Canal +

Après avoir perdu son emploi, Sam sombre dans une grosse déprime. Marie, sa femme, songe à le quitter pour un beau gosse. Jusqu’au jour où leur fille commet une grosse bêtise qui va les forcer à se parler. Canal + diffuse ce soir Encore heureux, un amour de comédie co-écrite par le réalisateur Benoît Graffin et l’humoriste Nicolas Bedos. C’est à la fois drôle et noir, réaliste et fantaisiste. Une pépite passée trop inaperçue lors de sa sortie en salles en 2016.

2 Parce que Edouard Baer y est juste irrésistible

Acteur, animateur, metteur en scène ou présentateur, Edouard Baer est l’un des personnages les plus singuliers du cinéma français. Dans "Encore heureux", il distille sa folie douce à personnage de mari et père qui n’ose pas affronter la réalité de son couple et de sa situation financière. Un rôle en or pour celui qui est actuellement à l’affiche au cinéma dans l’excellent "Ouvert la nuit", dont il assure aussi la mise en scène.