VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "Femmes Invisibles, survivre dans la rue" ce soir sur France 5

France 5 rediffuse ce soir "Femmes invisibles, survivre dans la rue", un documentaire de la journaliste et réalisatrice Claire Lajeunie. Pendant cinq mois, elle a passé de longues heures auprès des femmes sans-abris de Paris. Gares, parkings, métro, lieux d’accueil spécialisés… Elle en ramené des témoignages qui lèvent le voile sur une réalité trop méconnue. Rien que sur la capitale, elles sont plus de 7 000 à vivre dans la rue.

3 Parce qu’il est plus que jamais d’actualité

Alors que la France traverse une vague de froid inédite depuis 2012, et que le premier tour de la présidentielle se profile, les derniers chiffres communiqués par la Fondation Abbé Pierre interpellent. On recense aujourd’hui plus de 143 000 SDF dans tout le pays… dont 40% de femmes. Sans parler des 643 000 Français qui n’ont pas de logement personnel. Et échappe à la rue grâce aux proches qui les hébergent.