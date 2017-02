VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder la série "Ennemi Public"

L’arrivée de Béranger provoque l’émotion des habitants du village, même si le criminel est placé sous la surveillance de Chloé Muller, une jeune inspectrice persuadée qu’il va récidiver. Lorsqu’une fillette disparaît, tous les regards se portent logiquement sur lui… mais ce serait trop simple. Habiles, les scénaristes multiplient les pistes. Et en profitent pour explorer la psychologie de leurs personnages tout en maintenant un suspense de tous les instants.

3 Parce que ses comédiens sont tous excellents

Guy Béranger est interprété par le comédien Angelo Bison, comédien et metteur en scène belge, dont le regard est aussi inquiétant que ses silences. Tout le casting de la série est au diapason de sa performance ambiguë. Mais celle que le public français devrait adorer c’est Stéphanie Blanchoud, l’interprète de Chloë Muller, fliquette intrépide au passé douloureux. Une graine de star, à la fois forte et sensible, dont on n’a pas fini de parler.