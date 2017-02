VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder le docu musical "Soundbreaking" ce soir sur Arte

Depuis plus d’un siècle, l’histoire de la musique est intimement liée à celle de la technologie. Du blues au rap, du rock à la musique électronique, la série documentaire "Soundbreaking" diffusée sur Arte retrace l’incroyable évolution d’un art qui doit autant à la sophistication des instruments, et des moyens de les enregistrer, qu’au talent de ceux qui les utilisent avec talent. Vous allez voir, c'est étonnant !

2 Parce que le casting est à tomber par terre

Les réalisateurs Maro Chermayeff et Romain Pieri ont découpé "Soundbreaking" en six épisodes, explorant toutes les facettes de la création musicale, du studio à la salle de concert. Et pour appuyer leur propos, ils ont réuni quelques uns des plus grands musiciens des 50 dernières années, d’Elton John à Catherine Ringer des Rita Mitsouko, de Nigel Godrich, le producteur de Radiohead à B.B. King, le roi du blues en passant par les Black Keys. Que du beau monde !