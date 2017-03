VIDÉO - "The Walking Dead" : le dernier épisode de la saison 7 annonce enfin une grande guerre contre Negan

Il y a quelques jours, Scott Gimple, le showrunner de The Walking Dead, avait annoncé la couleur pour le dernier épisode de la saison 7 : "Ce sera excitant et très émouvant, et je pense qu'il y aura de la place pour un peu d'humour. La tension va monter, monter, monter pour finalement exploser. Et si cet épisode promet une suite - parce qu'il y a encore beaucoup à dire - il y a une fin".





Les premières images sont tombées ce mercredi. Et la tension évoquée est bel et bien déjà présente. Alexandria, la Colline et le Royaume sont prêts à s'allier pour mettre un terme au règne de la terreur de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Et nos héros pourront compter sur l'aide inattendue de Dwight, qui a décidé de trahir le leader des Sauveurs. Encore faut-il que Rick, et surtout Daryl, acceptent sa demande. Au début de la saison, Dwight a en effet pris un malin plaisir à torturer ce dernier lors de sa captivité.